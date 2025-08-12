Правильна сушка дозволить зберегти форму, блиск та м’якість тканини

Делікатний шовк потребує особливо ретельного догляду, але якщо його не правильно сушити та прасувати, виріб може зіпсуватися. Lanett розповідає, як правильно доглядати за шовковими речами.

Як сушити шовковий одяг?

Правильна сушка дозволить зберегти форму, блиск та м’якість тканини. Для цього вам потрібно розкласти виріб із шовку на рушнику та дати тканині стекти природно. Після цього можна обережно повісити виріб на вішалку.

Важливо пам’ятати, що сушити шовк під прямими сонячними променями не можна, адже він може втратити колір. Також не варто класти його на гарячу батарею, адже тканина стане грубішою в результаті.

Як прасувати шовковий одяг?

Зазвичай речі із шовку після правильного прання та сушіння не потребують прасування. Але якщо ви хочете отримати ідеальний вигляд, варто дотримуватися деяких порад: