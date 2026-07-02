Мільярдер Дмітрій Бухман та його дружина Дарʼя

Міжнародна Букерівська премія уклала угоду з фондом, заснованим уродженцем Росії, мільярдером Дмітрієм Бухманом та його дружиною. «На знак визнання» протягом 10 років нагорода називатиметься Міжнародною Букерівською премією Бухмана, повідомили на сайті премії.

Букерівську премію до 2037 року фінансуватиме організація Bukhman Philanthropies. Її заснував 41-річний мільярдер-підприємець російського походження Дмітрій Бухман разом з його дружиною Дарʼєю. Організацію створили у 2024 році.

«Грантова організація Bukhman Philanthropies взяла на себе щедре зобов'язання фінансувати наступні 10 років Міжнародної Букерівської премії після підтримки премії у 2026 році. На знак визнання десятирічного партнерства премія буде називатися Міжнародною Букерівською премією Бухмана», – повідомили на сторінці премії.

Зазначимо, фонд Бухманів вже був спонсором Букерівської премії у 2026 році. Протягом наступних років фонд з російським корінням обіцяє вдвічі збільшити призовий фонд – з 50 до 100 тис. фунтів стерлінгів, які будуть розділені порівну між автором-переможцем та перекладачами книги.

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Хто такий Дмітрій Бухман

Дмітрій Бухман народився у російському місті Волоґда, але у 2016 році переїхав з родиною до Ізраїлю, де отримав громадянство. У 2025 році він оселився у Великій Британії, де також отримав паспорт. У рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes 2023 року Бухман займав 22-е місце зі статками у розмірі 7 млрд доларів. Втім, сам Бухман попросив Forbes вносити його в рейтинг як ізраїльтянина, а не росіянина.

Бухман та його брат Іґорь відомі насамперед як засновники компанії-розробника всесвітньо відомих мобільних ігор Township, Homescapes та Fishdom – Playrix. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво компанії заявило про її «аполітичність», бо там буцімто працювало порівну росіян та українців.

У березні 2022 року компанія пожертвувала 500 тис. доларів Українському Червоному Хресту. У жовтні того ж року Playrix закрила свої офіси в Росії та Білорусі та заявила, що хоче зберегти український штат.

Організація Bukhman Philanthropies, яку Бухман створив зі своєю дружиною, заявляє про підтримку проєктів у сферах літератури, здоровʼя новонароджених і матерів та психічного добробуту дітей і молоді.

Довідково. Букерівська премія, заснована у Великій Британії 1969 року, є однією з найпрестижніших літературних нагород у світі. Спочатку її вручали лише англійським авторам, проте згодом почали винагороджувати авторів з усього світу, твори яких перекладені англійською мовою.