В мішках виявили 2,5 тисяч пачок сигарет

Прикордонники Буковини виявили в українця, який планував перетнути кордон, сигарети заховані в мішки з біопаливом. Загалом чоловік намагався перевезти в Румунію 2,5 тисячі пачок тютюну. Порушника затримали і передали працівникам поліції.

Прикордонники зупинили вантажний автомобіль увечері 19 вересня на прикордонному пункті пропуску «Дяківці». Водій запевнив правоохоронців, що везе в сусідню країну на продаж мішки з пелетами. біопаливо замовила румунська фірма. Працівники митниці перевірили транспорт і виявили заховані в прозорих мішках блоки сигарет.

«Під час огляду правоохоронці звернули увагу на незвичну для такого вантажу щільність мішків. Відкривши їх, виявили приховані від прикордонно-митного контролю понад 2,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України в середу, 20 вересня.

Виявлені сигарети на загальну суму близько 200 тисяч гривень митники конфіскували. Поліцейські на власника транспорту, який намагався провести контрабанду, склали адмінпротокол. Чоловіку загрожує штраф за порушення митних правил.