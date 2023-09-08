Вартість тютюну склала 665 тис. грн

На Буковині прикордонникам вдалося затримали 5 контрабандистів, які через кордон переносили ящики з сигаретами. Троє чоловіків зупинилися одразу після попереджувальних пострілів, ще двох прикордонники знайшли згодом в кущах, де правопорушники намагалися сховатися.

Групу контрабандистів прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» помітив у лісі вчора вночі, 7 вересня. Чоловіки намагалися перенести через державну межу в Румунію 15 тисяч пачок сигарет.

«Помітивши прикордонників, порушники кинули свій вантаж та намагалися втекти. Під час переслідування, група реагування здійснила попереджувальні постріли вгору, а потім затримала трьох чоловіків. Згодом військовослужбовці загону затримали ще двох порушників, які, користуючись темрявою, намагалися сховатися», – повідомили в Державній прикордонній службі України у п'ятницю, 8 вересня.

Всіх затриманих та тютюнові вироби прикордонники доставили до прикордонного підрозділу. Під час перерахунку вантажу з’ясувалось, що п’ятеро місцевих мешканців намагалися перемістити до сусідньої країни понад 14700 пачок сигарет без марок акцизного податку. Сигарети на загальну суму близько 665 тисяч гривень правоохоронці вилучили і передали на проведення експертизи.

Відносно порушників складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону) та ст. 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону).