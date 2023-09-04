Увесь товар прикордонники вилучили на користь держави

На Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися ввезти в Україну 780 флаконів елітних парфумів та 500 пачок кави. Документів на товар українці не мали. Загалом вартість товару склала понад 1,7 млн гривень.

Працівники прикордонного пункту пропуску «Порубне» та митники під час перевірки 3 вересня двох вантажно-пасажирських автобусів Mercedes виявила велику кількість контрабанди. Двоє водіїв намагалися приховано ввезти в Україну майже 500 кг кави та більш як 780 парфумів.

«Під час перевірки спільна оглядова група прикордонників та митників виявила значну кількість незадекларованого вантажу. Водії, громадяни України, приховали у спеціальному відділенні для багажу каву та парфуми іноземного виробництва. Серед брендів були такі, як DKNY, Hermes», – повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України в неділю, 3 вересня.

Після оформлення відповідних документів товар вилучили. Його загальна вартість складає майже 1,7 млн грн.

Також прикордонники спільно з представниками митниці завадили незаконному переміщенню валюти. Під час перевірки автомобіля, серед особистих речей громадянки України, яка виїжджала до Греції, працівники кордону знайшли готівку в розмірі 20 тисяч євро. Після оформлення процесуальних документів приховану валюту, грошовий еквівалент якої складає 795 тисяч гривень, вилучили.