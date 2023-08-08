Водій віз автомобілі в Україну вантажівкою з лафетом

У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею у 30-річного водія вилучили два позашляховики Volkswagen Tiguan, які він намагався завезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Як розповіли у вівторок, 8 серпня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент трапився днями в пункті пропуску «Грушів-Будомєж». 30-річний водій вантажівки Mercedes з лафетом перевозив два автомобілі Volkswagen Tiguan 2018 та 2019 років випуску. Для проходження контролю уродженець Київської області обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував їх як гуманітарну допомогу.

Чоловік намагався завезти автомобілі як гуманітарну допомогу (фото ДПСУ)

Відповідно до документів, наданих водієм на перевірку, автівки переміщувалися як гуманітарна допомога для одного із благодійних фондів. Під час додаткової перевірки прикордонники спільно з працівниками митниці, встановили, що отримувач не очікує таку «гуманітарну допомогу».

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил. Автомобілі вилучили. Їх попередня вартість – близько 500 тис. грн.