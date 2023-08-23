На місці лише затримали коней з багажем

В Чернівецькій області прикордонники зупинили караван контрабандистів. Зловмисники завантажили 20 ящиків сигарет на коней, і так намагалися перетнути кордон з Румунією. Після попереджувальних пострілів контрабандисти втекли, а тварин зупинили військовослужбовці.

Шістьох чоловіків з конями поблизу кордону на ділянці відділу «Красноїльськ» прикордонники Чернівецького загону помітили вночі 22 серпня. Їх вдалося виявити за допомогою тепловізора. Після того, як військові почали стріляти в повітря, зловмисники втекли, залишивши свій товар та коней.

«Інформацію про можливий караван з коней, які навантажені тютюновим товаром завчасно надали співробітники оперативного підрозділу Чернівецького загону. Приблизно у вказаному місці прикордонники виявили валку тварин. Після попереджувальних пострілів контрабандисти порозбігались, покинувши коней, навантажених 20 ящиками тютюнових виробів», – повідомила Державна прикордонна служба України в середу, 23 серпня.

Попередня вартість вилучених 10400 пачок сигарет без марок акцизного податку становить понад 450 тисяч гривень.

Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до Румунії, виявили військовослужбовці за допомогою фотопастки 22 серпня вдень. Військовослужбовці помітили незнайомих чоловіків у горах, поблизу прикордонних інженерних загороджень.

З появою військовослужбовців контрабандисти, аби уникнути відповідальності, також покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і здійснені прикордонним нарядом попереджувальні постріли вгору.

У покинутих ящиках прикордонники нарахували майже 2 тисячі пачок безакцизних сигарет. Сума їх оцінки складає близько 90 тисяч гривень. Загалом прикордонники Чернівецького загону припинили дві спроби незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну на суму понад пів мільйона гривень.