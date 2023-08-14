Колекцію монет вилучили працівниками митниці для проведення експертизи

На Львівщині у пункті пропуску «Смільниця» викрили 38-річного естонця, який намагався вивезти з України колекцію старовинних монет. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

38-річний громадянин Естонії, керуючи автомобілем Dodge, для перетину кордону обрав «зелений коридор». Однак прикордонники вирішили скерувати легковик для додаткової перевірки. Під час огляду автомобіля серед особистих речей водія знайшли 372 старовинні монети.

Зазначається, що спробі незаконного переміщення через українсько-польський кордон предметів, які можуть становити історичну та культурну цінність, допомогли запобігти співробітники Львівського прикордонного загону та Служби безпеки України. Колекцію монет вилучили.

Як повідомили в СБУ у Львівській області, за попередньою оцінкою фахівців, вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад півмільйона гривень. Слідство встановило, що протиправну діяльність організували двоє жителів західних областей України. Вони планували незаконно перемістити через державний кордон колекцію старовинних монет, які в подальшому мали намір реалізувати іноземним колекціонерам. Як зазначили у коментарі ZAXID.NET у СБУ, один з організаторів схами є громадянином Естонії, але триваний час проживав на території західної України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) ККУ, вирішується питання щодо направлення вилучених монет на експертизу та повідомлення фігурантам про підозру.