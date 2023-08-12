Наразі художні твори вилучили, а їхню остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт

На кордоні з Угорщиною у 62-річного львів’янина вилучили 20 незадекларованих картин українських живописців радянської доби. Про це у суботу, 12 липня, повідомили у Закарпатській митниці.

Зазначається, що 62-річний львів’янин вирішив обійти митне законодавство і не декларувати у «зеленому коридорі» 20 картин, написаних відомими українськими живописцями минулого століття. Чоловік повертася до України через митний пост «Астей» на автомобілі як пасажир. Пенсіонер під час проходження митного контролю стверджував, що не має товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. Однак, митники вирішили ретельніше оглянути автомобіль.

Під час перевірки автомобіля на задніх сидіннях митники виявили 20 художніх картин. Серед полотен – кілька творів художника Валинтина Литвиненка, зокрема: «Ранок» (1975 р), «Церква на пагорбі» (1974 р), «Літній день» (1972 р), «Берег річки» (1976 р); інші написані Віктором Зарецьким – «Портрет старої жінки» (1947 р), «Тиша» (1989 р), «Вид з вікна» (1988 р); також кілька картин митця Михайла Дерегуса – «Останній сніг» (1981 р), «Провінціальний пейзаж» (1980 р), «Краєвид»; художника Сергія Григор’єва – «На містку» (1984 р), «Старе дерево» (1982 р), «Літо» (1978 р), акварель «Портрет» (1971 р); маляра Карпа Трохименка – картини «Київ вечірній» (1965 р), «Вид з балкону» (1960 р); мисткині Віри Довгалевської – картина «Квіти» (1974 р), художника Федора Захарова - картина «Зима», етюд художниці Тетяни Яблонської.

За словами львів'янина, картини йому придбали в італійському місті Генуї на аукціоні за 5 тис. євро. Чоловік зазначив, що везе їх для власних потреб. Будь-які документи, що підтверджують вказану ціну, у пенсіонера при собі не було.

Згідно з вимогами митного законодавства, товари, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Не підпадають під оподаткування товари, загальна вартість яких становить до 500 євро та вага до 50 кг.

«Варто додати, що твори цих художників представлені в музейних, галерейних і приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Завдяки неперевершеній майстерності художники мали найвищі державні нагороди. Серед зазначених вище митців – заслужені діячі мистецтв, народні художники 50-80-х років минулого століття», – зазначили на Закарпатській митниці.

На чоловіка склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України ( Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Таке порушення передбачає штраф – 30 відсотків вартості цих товарів.

Наразі художні твори вилучили, а їхню остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт. Справу розглядатиме Закарпатська митниця.