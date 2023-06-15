Прикордонники затримали порушників

Глибоцький районний суд Чернівецької області засудив буковинку до 1 року умовного покарання за те, що намагалася вивезти свого брата за кордон за паспортом громадянина Словенії. Прикордонники помітили підміну і затримали ухилянта та організаторку.

Жителька Буковини запропонувала своєму повнолітньому братові організувати для нього переправлення за кордон. Для цього жінка придумала на самому пункті пропуску показати замість справжніх документів українця паспорт громадянина Словенії.

Родині прибули до пункту пропуску «Порубне» о 14:30 8 червня 2023 року. Далі буковинка взяла свої документи та брата і надала їх прикордонникам. Однак, службовці помітили, що чоловік, який супроводжує жінку і фото в паспорті – це не одна і та ж особа. Жителя Буковини перевірили по базі даних і з'ясували, що нелегально за кордон намагався виїхати українець призовного віку.

«Обвинувачена приїхала на транспортному засобі марки «Skoda Oktavia» на територію міжнародного пункту пропуску «Порубне», що в с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області. Під час проходження контролю жінка забрала український паспорт для виїзду за кордон свого брата, сказала йому сидіти мовчки, а після того передала працівникам прикордонної служби свій закордонний паспорт та паспорт громадянина Словенії який нібито належить її родичу», – йдеться у вироку суду від 12 червня 2023 року.

В судовому засідання свою жінка визнала, розкаялася та просила її суворо не карати. Обвинувачена підписала угоду про визнання вини з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури. Згідно з нею жінці присудили три роки позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.