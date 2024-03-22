Повідомлення про замінування хлопецт наділсав на електронну пошту школи

На Буковині суд засудив до умовного покарання одинадцятикласника Грозинецького ліцею за неправдиве повідомлення про замінування однієї із київських шкіл. Кіберполіцейські встановили, що неповнолітній надіслав електронного листа на скриньку навчального закладу про те, що невідома особа замінувала школу. В суді школяр визнав свою провину і щиро розкаявся.

Правоохоронці з’ясували, що неповнолітній житель села Бочківці Хотинського району, учень 11 класу Грозинецького ліцею Павло К. приблизно о 16:50 3 січня 2023 року год, перебуваючи вдома, надіслав неправдиве повідомлення про замінування спеціалізованої школи № 234 м. Києва з поглибленим вивченням економіки і права. Хлопець відправив листа на електронну пошту навчального закладу. Сам лист написав російською мовою і зазначив, що невідома особа замінувала приміщення навчального закладу.

«Повідомлення призвело до безпідставного відволікання поліції, вибухотехніків та рятувальників, а також до порушення нормальної роботи закладу освіти. Після перевірки повідомлення про підготовку вибуху, в приміщенні школи не виявили вибухівку», – йдеться у вироку Хотинського районного суду від 14 березня.

В суді неповнолітній Павло К. свою провину визнав повністю і вирішив укласти угоду про визнання винуватості з прокурором. Суддя Хотинського районного суду Тетяна Ковальчук врахувала те, що хлопець вперше притягується до кримінальної відповідальності, має позитивну характеристику з ліцею, де навчається. Обставини, які пом’якшують покарання, це – визнання своє вини та щире розкаяння, активне сприяння слідству.

Суддя затвердила угоду про визнання винуватості і призначила покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак змінила його на умовне покарання з іспитовим строком один рік. Вирок може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.