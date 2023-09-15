У Чернівцях чоловік систематично обкрадав автомати з водою. За одну ніч буковинцю вдалося викрасти гроші з шести автоматів, а загалом він скоїв 10 таких крадіжок, а у двох випадках не встиг витягнути гроші з купюроприймача. За крадіжки Чернівецький апеляційний суд призначив суворіше покарання чоловіку – 5, 3 років в'язниці.

В суді встановили, що буковинець 11 грудня 2022 року вночі обікрав шість автоматів з питною водою. Обрав автомати з популярних мереж «Долина плюс» та «Джерело». В п'яти з них суми грошей були невеликі – від 350 гривень до понад 800 гривень. В останньому – сума крадіжки склала 2800 гривень. Загалом протягом грудня 2022 року буковинець обікрав 10 таких автоматів на загальну суму понад 8 000 гривень.

«Під час крадіжки обвинувачений пересвідчився у відсутності сторонніх, потім за допомогою металевого предмету пошкодив двері автомата, відігнувши метал в місці, де розміщений купюроприймач, і в такий спосіб отримавши доступ до сховища грошових коштів», – повідомляється у вироку Чернівецького апеляційного суду від 7 вересня.

Чоловік намагався ще двічі скоїти крадіжки, але йому завадили випадкові перехожі. Чернівецький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисника чоловіка і обвинуваченого щодо пом'якшення вироку. Скаргу прокурора суддя натомість задовольнив і призначив більш суворе покарання – 5, 3 роки ув'язнення.

Також з обвинуваченого стягнуто 13 403 гривні на користь держави витрати на залучення експертів для проведення експертиз.