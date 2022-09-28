Частина Шевченківського і Залізничного районів Львова буде без води упродовж дня
На вулиці Шевченка підключатимуть новий водопровід
У четвер, 29 вересня, у Львові на вулиці Шевченка перепідключатимуть новозбудовану ділянку водопроводу, у зв’язку з чим без водопостачання буде частина вулиць у Шевченківському і Залізничному районах міста. Про це повідомляє ЛКП «Львівводоканал».
З 10:00 до 20:00 води не буде на таких вулицях:
- Шевченка – парна сторона від №52 до №108, непарна сторона – від №9 до №89;
- Єрошенка – всі будинки;
- Золота – всі будинки;
- Гуні – всі будинки;
- Турянського – всі будинки;
- Яцкова – всі будинки;
- Скляна – всі будинки;
- Сосенка – всі будинки;
- Пстрака – всі будинки;
- Хорватська – всі будинки;
- Шведська – всі будинки;
- Клепарівська – всі будинки;
- Кортувмівка – всі будинки;
- Куліша – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води, як-от забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти на порталі https://1580.lviv.ua/perelik-vsi/. Диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал» (цілодобово): короткий номер 15-51 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51; cds@lvk.lviv.ua.