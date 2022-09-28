У четвер, 29 вересня, у Львові на вулиці Шевченка перепідключатимуть новозбудовану ділянку водопроводу, у зв’язку з чим без водопостачання буде частина вулиць у Шевченківському і Залізничному районах міста. Про це повідомляє ЛКП «Львівводоканал».

З 10:00 до 20:00 води не буде на таких вулицях:

Шевченка – парна сторона від №52 до №108, непарна сторона – від №9 до №89;

Єрошенка – всі будинки;

Золота – всі будинки;

Гуні – всі будинки;

Турянського – всі будинки;

Яцкова – всі будинки;

Скляна – всі будинки;

Сосенка – всі будинки;

Пстрака – всі будинки;

Хорватська – всі будинки;

Шведська – всі будинки;

Клепарівська – всі будинки;

Кортувмівка – всі будинки;

Куліша – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води, як-от забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти на порталі https://1580.lviv.ua/perelik-vsi/. Диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал» (цілодобово): короткий номер 15-51 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51; cds@lvk.lviv.ua.