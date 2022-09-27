У середу, 28 вересня, через ремонтні роботи частина вулиць Шевченківського району Львова буде без водопостачання.

За інформацією диспетчерської служби «Львівводоканалу», на вул. Східній-Лисика встановлюватимуть запірну арматуру діаметром 250 мм.

Через це з 10:00 і до 20:00 буде припинено подачу води до частини вулиць Шевченківського району Львова: Городницька, Бетховена, Януша, Лисика (Мельничука), Заповітна, Корінна, Крута, Дашкевича, Я.Купали, Східна, Квітова, Ткацька, Яблонської (Заводська), Лобачевського, Шкільна, Жовківська, Остряниці, Донецька, Скидана.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. Через це можливе тимчасове погіршення якості води, забарвлення води іржею.