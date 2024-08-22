На площі ринок на інклюзивній доріжці адміністрація ресторану поставила столики

Міська рада Львова попередила заклади громадського харчування на площі Ринок про те, що вони мають демонтувати елементи літніх майданчиків – огорожі, вазонки, столики тощо – що перекривають безбар’єрні доріжки. Про це повідомила пресслужба ЛМР, не уточнюючи назви закладів.

«Якщо вони не почують і добровільно не усунуть перешкоди, то ми будемо змушені рухатись юридичним шляхом: скасовувати паспорт літнього майданчика і в подальшому демонтовувати його», – прокоментував заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Скарги на те, що елементи літніх майданчиків встановлені на доріжках доступності, з’явилися на Facebook-сторінці Гарячої лінії Львова минулого тижня. Зокрема, ішлося про літній майданчик на площі Ринок, 35. За цією адресою розташований ресторан «Бар Мушлі» та гастро-готель Oysters and Bubbles. Ресторан заснований київським ресторатором Дмитром Борисовим і його GastroFamily. Зараз, за даними сервісу YouControl, його співвласниками є Стелла і Кирило Бабаки.

Доріжки доступності на площі Ринок – це доріжки з відшліфованої бруківки, якими можуть зручно пересуватися люди на колісних кріслах та інші маломобільні люди. Зараз такі доріжки є зі сторони входу в Ратушу і з північної сторони площі. Встановлюються такі інклюзивні доріжки і на перехресті площі Ринок з вулицею Краківською і Друкарською.