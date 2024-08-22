На площі Ринок у Львові демонтують встановлені на безбарʼєрних доріжках літні майданчики
Мешканці поскаржились на Гарячу лінію Львова на такі заклади
Міська рада Львова попередила заклади громадського харчування на площі Ринок про те, що вони мають демонтувати елементи літніх майданчиків – огорожі, вазонки, столики тощо – що перекривають безбар’єрні доріжки. Про це повідомила пресслужба ЛМР, не уточнюючи назви закладів.
«Якщо вони не почують і добровільно не усунуть перешкоди, то ми будемо змушені рухатись юридичним шляхом: скасовувати паспорт літнього майданчика і в подальшому демонтовувати його», – прокоментував заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
Скарги на те, що елементи літніх майданчиків встановлені на доріжках доступності, з’явилися на Facebook-сторінці Гарячої лінії Львова минулого тижня. Зокрема, ішлося про літній майданчик на площі Ринок, 35. За цією адресою розташований ресторан «Бар Мушлі» та гастро-готель Oysters and Bubbles. Ресторан заснований київським ресторатором Дмитром Борисовим і його GastroFamily. Зараз, за даними сервісу YouControl, його співвласниками є Стелла і Кирило Бабаки.
Доріжки доступності на площі Ринок – це доріжки з відшліфованої бруківки, якими можуть зручно пересуватися люди на колісних кріслах та інші маломобільні люди. Зараз такі доріжки є зі сторони входу в Ратушу і з північної сторони площі. Встановлюються такі інклюзивні доріжки і на перехресті площі Ринок з вулицею Краківською і Друкарською.