Пенсіонери зможуть користуватися вбиральнею безоплатно

У Львові на площі Ринок, 1 знову запрацює громадська вбиральня, що з північного боку Ратуші. Скористатися нею, повідомляє пресслужба Львівської міськради, можна буде вже до кінця тижня.

Громадський туалет на площі Ринок був зачиненим ще з часу карантину, введеного через поширення коронавірусу у 2020 році. Відтоді було багато скарг від містян і туристів про те, що в центрі Львова ніде сходити в туалет.

Туалет на площі Ринок працюватиме без вихідних з 10:00 до 19:00. Та за потреби, говорить керівниця ЛКП «Ратуша-сервіс» Ірина Тихоліз, графік відкоригують.

Користування туалетом на площі Ринок буде безкоштовним для пільгових категорій, зокрема ідеться і про пенсіонерів, а для решти становитиме 20 грн.

Вбиральня на площі Ринок була зачинена кілька років (фото ЛМР)