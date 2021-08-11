11 серпня у Львові перекрили для руху транспорту частину вул. Смаль-Стоцького. Обмеження триватиме два місяці – до 11 жовтня.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, проїзд вулицею закрили на ділянці від вул. Городоцької до вул. В. Поліщука.

Червоним позначено місце перекриття (для збільшення зображення клікніть по ньому)

«Для проведення робіт з реконструкції споруд з частковим їх знесенням та добудовою корпусу під медичний заклад з підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Смаль-Стоцького, 13 буде перекрито рух», – зазначено у повідомленні.

Роботи проводить ТзОВ «Аурбуд».

Як інформував ZAXID.NET, колишній телеграфний завод на вул. Смаль-Стоцького реконструюють під приватний медичний заклад.