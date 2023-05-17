У 2022 році влада Праги перейменувала вулицю, де розташоване російське посольство Росії, на вулицю Українських героїв

Уряд Чехії в середу, 17 травня, скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству безкоштовне користування землею в Празі та інших містах, що стало наступним кроком у дипломатичній суперечці з Москвою, повідомила агенція Reuters.

У 2021 році Прага звинуватила агентів російської розвідки в причетності до вибухів на складах зброї в Чехії, які сталися в 2014 році, що призвело до різкого скорочення персоналу російського посольства, яке на той час було одним із найбільших представництв у Центральній Європі, і яке продовжує працювати зі значно скороченим штатом. Тепер Чеський уряд скасував розпорядження про надання Росії в користування десятків земельних ділянок у 1970-х і 1980-х роках. Ці укази схвалили тодішні комуністични правителі країни.

Російське посольство в Празі наразі не коментувало це рішення уряду Чехії. Тепер Росії доведеться платити за оренду землі, повідомили в МЗС.

«Ми скасували урядові рішення, прийняті під дулами російських танків після окупації нашої країни», – заявив міністр у справах Європи Мартін Дворжак у Twitter, маючи на увазі вторгнення країн Варшавського договору 1968 року, яке посилило комуністичне правління в країні.

Він додав, що «не можна допустити, щоб несанкціоновані прибутки від використання цих земельних ділянок підтримували нинішню окупацію України».

Zrušili jsme rozhodnutí vlády učiněná pod hlavněmi ruských tanků po okupaci naší země, která dodnes umožňovala Rusku bezplatně využívat rozsáhlé pozemky na našem území. Neoprávněné zisky z užívání těchto pozemků nesmí sloužit k podpoře současné okupace Ukrajiny. pic.twitter.com/k478ux6oQk — Martin Dvořák (@_MartinDvorak) May 17, 2023

Нагадаємо, що Чехія підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, надаючи військову допомогу та приймаючи біженців.