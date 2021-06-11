Верхня палата парламенту Чехії ухвалила постанову, в якій підтримали Україну і засудили агресію Росії. Про це 11 червня повідомило посольство України у Чехії.

«Сенат (верхня палата) парламенту Чеської Республіки виступив на підтримку України та засудив російську агресію проти нашої держави. Чеські парламентарі більшістю голосів прийняли постанову "Щодо актуальної ситуації на території суверенної держави Україна, окупованої військами Російської Федерації". Проти постанови не проголосував жодний сенатор», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у прийнятому документі чеський сенат:

закликав звільнити всіх українських громадян, які незаконно утримуються та ув'язненні в окупованому Криму та на території РФ;

вимагає від Росії невідкладно припинити агресію проти України;

закликає припинити порушення прав людини у окупованих територіях Криму та Донбасу;

констатував, що російські посадовці, які сприяли «військовим злочинам проти України», постануть перед міжнародним кримінальним судом;

підтримав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах;

підтримав політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя, а також застосування санкцій ЄС у відповідь на дії РФ.

«Ця постанова – це прояв солідарності, нагадування про значення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», – заявив у Сенаті голова комітету з питань закордонної політики, оборони та безпеки Павел Фішер, який є ініціатором документу.

Водночас український посол України у Чехії Євген Перебийніс подякував Павлу Фішерові, а також голові Сенату Мілошу Вистрчілу та усім чеським сенаторкам і сенаторам за підтримку та прийняття документа. У посольстві додають, що він «став конкретним виявом солідарності чеського народу з Україною у цей непростий для неї час».

Чому ця заява Чехії важлива

Останніми роками Чехія неодноразово ставала генератором новин про вплив Путіна у Європі. Не в останню чергу – через діяльність чеського президента Мілоша Земана, який не приховує своїх проросійських поглядів. Також в чеському парламенті досі є комуністична партія, яка має безпосередні зв'язки з Кремлем.

Попри це, більшість чехів все рівно не підтримували зовнішню політику Росії. Ситуацію значно погіршив скандал з підривом збройних складів у Чехії. З'ясувалось, що за інцидент відповідальне ГРУ. Багато чеських політиків і експертів кажуть, що це був акт державного тероризму з боку Росії.

Прага відреагувала на скандал вкрай жорстко, виславши з країни 18 російських дипломатів.