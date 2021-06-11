Послідовність зустрічей президента США Джо Байдена мала б бути іншою: спочатку він мав би зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, а потім з Володимиром Путіним. Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

«Якщо йдеться про запрошення пана Президента Зеленського, то це було добрим рішенням, але послідовність цих зустрічей, без сумніву, є невідповідною», – підкреслив Рау.

Глава польської дипломатії зазначив, що рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2, не викликає розуміння і підтримки з боку Польщі. Він звернув увагу, що питання цього газопроводу у політичному плані ділить країни ЄС і НАТО, підкреслюючи, що Німеччина спільно з Росією реалізовують свої економічні інтереси коштом безпеки регіону, зокрема України та Польщі.

«Коли ми встановлювали контакти з нинішньою американською адміністрацією, і я особисто з держсекретарем Ентоні Блінкеном, то американська сторона зазначила, що нічого не діятиметься без нас, всі рішення консультуватимуться… Я, і не лише я, а також й інші міністри нашої частини Європи, довідалися про зміну цієї позиції (щодо Nord Stream 2), фактично, із ЗМІ. Складно це сприймати як зразкову модель співпраці й ми дуже чекаємо на пояснення у цій справі», – наголосив Рау.

Він зазначив, що можна очікувати, що ці пояснення з перспективи Польщі «можуть виявитися непереконливими», адже у Варшаві ніхто не змінив поглядів у питанні Nord Stream 2. Рау також повідомив, що Польща не змінює своєї думки у питаннях базового елементу політики НАТО – відчинених дверей до членства в Альянсі, зокрема, східних сусідів.

«Це – найбільш драматичний момент, коли у цій політичній ситуації і при такому перебігу подій, ми не можемо розв'язати цю проблему (надання східним сусідам перспективи членства в НАТО)», – підкреслив Рау.

Він звернув увагу, що Україна у світлі усе більш реальних загроз має не лише право на захист, але, відповідно до статуту ООН, має право очікувати на підтримку і звернутися про таку підтримку до інших країн.