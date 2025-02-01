Іван Шмуратко

У Таллінні завершився Чемпіонат Європи з фігурного катання. Останніми комплект медалей розіграли чоловіки. Переможцем сенсаційно став швейцарець Лукас Брічгі (267.9 балів). Після короткої програми він був лише восьмим. Проте добре виконана довільна програма та помилки суперників принесли йому перший у кар’єрі чемпіонський титул.

Срібло отримав італієць Ніколай Мемола (262.61)



Адам Сяо Хім Фа, дворазовий чемпіон континента та лідер після короткої програми, під музику з «Дюни» був далеким від своїх найкращих прокатів. Падіння та помилки на стрибках забрали у нього бали. Проте цього сезону Міжнародна спілка ковзанярів офіційно дозволила виконувати сальто під час змагань. У попередніх сезонах Адам все одно його виконував, отримуючи за це два бали штрафу. Навіть з ними йому вистачало запасу для перемоги. Цього року він скоріше за все не зміг би дозволити собі таку розкіш. У підсумку Адам набрав 257.99 балів та став третім. До слова, фігурист відсвяткував уродини під час чемпіонату. 31 січня йому виповнилось 24 роки.

Українець Іван Шмуратко завершив турнір 16-м. Для нього це четверта континентальна першість. Нагадаємо, минулого року спортсмен посів 14-те місце. До слова, напередодні чемпіонату Європи-2025 фігурист вирішив розіграти на благодійному аукціоні авторську сорочку, у якій виступав у 2024 році. кошти він скерував на підтримку Збройних сил України

23-річний Іван Шмуратко залишається лідером збірної України з фігурного катання вже другий олімпійський цикл поспіль.

Змагання завершились, у неділю найкращі фігуристи Європи потішать традиційними показовими виступами.