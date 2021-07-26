Сильні дощі йдуть з середи в різних районах Об’єднаних Арабських Еміратів, незважаючи на 50-градусну спеку в денний час

Науковці національного метеорологічного центру в Об'єднаних Арабських Еміратах випробували нові технології утворення опадів в посушливий сезон.

Як повідомляє видання The Independent, науковці оприлюднили відеокадри, на яких показано зливу над еміратом Рас-ель-Хайма, а також кількома іншими регіонами країни, яка була викликана спеціальними експериментами із «засіву хмар».

Відзначається, що новий метод показав перспективність в утворенні дощів у пустельній країні, без суттєвих екологічних проблем для природи.

Під час операції із «засіву хмар» за допомогою спеціальних дронів науковці вистрілювали у хмари електричні заряди, аби викликати дощ. Технологія також покликана викликати великі краплі дощу, адже в жаркій країні дрібні крапельки часто випаровуються, перш ніж потраплять на землю.

За даними видання, експерименту з провокування рясного випадання опадів також сприяло явище, відоме як Хариф в Омані – літній мусон на південному березі Аденської затоки, який приносить вологу в Оман і на схід пустельного Дубая.

відео ClickHeart TV

ОАЕ інвестували чимало коштів у різні проекти з утворення опадів. Один з них, зокрема, передбачав вистрілювання дронами у хмари хімічних речовин, таких як йодид срібла, щоб викликати більшу кількість опадів. Ці випробування проводить академія SANAD в Дубаї спільно з вченими британського університету Редінга

Уряд країни сподівається, що регулярне генерування дощу допоможе полегшити деякі щорічні хвилі спеки в посушливій країні.

Зазначимо, що аномальна спека накрила країни Близького Сходу. У чотирьох країнах з них були встановлені температурні рекорди. Зокрема у Кувейті температура повітря досягла 70 градусів Цельсія на сонці.

До слова, нинішнє літо є також найспекотнішим в Україні за останні роки.