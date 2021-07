У Дубаї, де вже розташований найвищий хмарочос і найбільший торговий центр у світі, відкрили рекордний за глибиною басейн для дайвінгу. У ньому розташували ціле підводне місто, інформує CNN.

Басейн глибиною 60 метрів називається Deep Dive Dubai. Він побив попередній рекорд польської компанії Deepspot, глибина басейну якої перевищувала 45 метрів.

Об'єкт наповнений 14 мільйонами літрів прісної води, що приблизно дорівнює обсягу шести басейнів олімпійського розміру і принаймні в чотири рази більше, ніж будь-який інший басейн для дайвінгу у світі.

Subterranean arcades, lounge rooms, & more. This is the underwater world of #DeepDiveDubai, the world’s deepest freshwater pool.



Grab your scuba gear, or click here to see more of the experience paying tribute to the UAE’s pearl diving heritage:https://t.co/OxLEpk8TbS pic.twitter.com/mnf8a0uY8E