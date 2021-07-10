У Дубаї, де вже розташований найвищий хмарочос і найбільший торговий центр у світі, відкрили рекордний за глибиною басейн для дайвінгу. У ньому розташували ціле підводне місто, інформує CNN.

Басейн глибиною 60 метрів називається Deep Dive Dubai. Він побив попередній рекорд польської компанії Deepspot, глибина басейну якої перевищувала 45 метрів.

Об'єкт наповнений 14 мільйонами літрів прісної води, що приблизно дорівнює обсягу шести басейнів олімпійського розміру і принаймні в чотири рази більше, ніж будь-який інший басейн для дайвінгу у світі.

Subterranean arcades, lounge rooms, & more. This is the underwater world of #DeepDiveDubai, the world’s deepest freshwater pool.



Grab your scuba gear, or click here to see more of the experience paying tribute to the UAE’s pearl diving heritage:https://t.co/OxLEpk8TbS pic.twitter.com/mnf8a0uY8E — The National (@TheNationalNews) July 8, 2021

Наразі басейн відкритий тільки для запрошених відвідувачів, але всі охочі зможуть почати дайвити там уже наприкінці цього року. Температура води підтримується там на рівні 30 градусів за Цельсієм. Це комфортно для використання тонкого гідрокостюма або купальника.

Критий басейн розташований усередині споруди у формі устриці площею 1,5 тис. квадратних метрів, що є натяком на історію Об'єднаних Арабських Еміратів як нації пірнальників за перлами.

Deep Dive Dubai — це ціле підводне місто, де дайвери можуть досліджувати «занедбані» квартири затонулого населеного пункту. Щоб створювати різну атмосферу на різних локаціях, басейн обладнали сучасними звуковими та освітлюваними системами.

Deep Dive Dubai пропонує курси як для початківців, так і для сертифікованих дайверів. Дайвери також можуть самостійно досліджувати басейн і підводне місто після екскурсії з одним із гідів.

У Deep Dive Dubai наголошують, що після занурення на таку глибину підійматися на знаменитий міський хмарочос Бурдж-Халіфа не можна. Після будь-якого занурення рекомендується почекати 18-24 години, перш ніж піднятися на висоту понад 300 метрів. Водночас після відвідин найвищої будівлі у світі дайвінгом можна займатися без обмежень.