Через аварію на 17 вулицях Львова немає води

У п’ятницю, 1 червня, через аварійно-ремонтні роботи на вул. Личаківській та Пасічній протягом кількох годин на 17 вулицях у місті не буде води. Про це інформує «Гаряча лінія міста».

У повідомленні вказано, що води не буде на таких вулицях: Березова, Вільде, Воробкевича, Втіха, Довбуша, Духновича, Копальна, Кривоноса, Кривчицька, Міжгірна, Мучна, На Копані, На Сторожі, Над Джерелом, Ніщинського, Низова, Прогулкова. Воду вимкнули приблизно о 10:00.