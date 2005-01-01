Через аварію на 17 вулицях Львова немає води

СуспільствоСофія Лазуркевич, 1 червня9230

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У п’ятницю, 1 червня, через аварійно-ремонтні роботи на вул. Личаківській та Пасічній протягом кількох годин на 17 вулицях у місті не буде води. Про це інформує «Гаряча лінія міста».

У повідомленні вказано, що води не буде на таких вулицях: Березова, Вільде, Воробкевича, Втіха, Довбуша, Духновича, Копальна, Кривоноса, Кривчицька, Міжгірна, Мучна, На Копані, На Сторожі, Над Джерелом, Ніщинського, Низова, Прогулкова. Воду вимкнули приблизно о 10:00.

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