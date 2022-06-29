Демидівський міст постраждав через детонацію міни, в яку влучила блискавка

У середу, 29 червня, біля опори моста в селі Демидів у Вишгородському районі Київської області внаслідок влучання блискавки вибухнула міна, яку за час окупації регіону залишили росіяни. Від вибуху загинув чоловік, а сам міст зазнав ушкоджень.

«Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога», – повідомила Київська обласна державна адміністрація.

Про пошкодження моста, без уточнення причин, також повідомив голова Димерської громади Володимир Підкурганний. У коментарях до свого допису він написав, що відбулася детонація через блискавку. Ще одна користувачка Вікторія Марченко у коментарях повідомила, що здетонувала міна.

Міст у Демидові було зруйновано внаслідок бойових дій під Києвом у лютому 2022 року. Після відходу російських військ рух ним відновлено.