Похованнями людей у лисичанську займаються поліцейські

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що поліцейські в Луганській області виконують функції поховальних бюро. Так, в одному з районів Лисичанська вони вже поховали 150 людей у братській могилі.

«Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі», – розповів Гайдай увечері 25 травня і додав, що після війни родичі можуть здійснити перепоховання.

«Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть», – уточнив голова Луганщини.

Він також додав, що ситуація на Донбасі – складна, загарбники вже окупували 95% луганської області. На неокупованій частині області проживають близько 40 тис. людей, 99% з них, за словами Гайдая, не хочуть виїжджати.

В області також немає газу, через що в Лисичанську не зможе працювати пекарня.