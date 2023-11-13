Дозволів на перевезення марок за кордон в чоловіка не було

На Буковинській митниці затримали громадянина Румунії, який намагався вивезти за кордон поштові марки різних років. Загалом чоловік спробував перевезти 850 марок, але документів при собі на них не мав. Митники конфіскували цінні речі, а на іноземця склали протокол.

Спробу перевезти поштові марки без відповідних документів попередили митники на прикордонно-пропускному пункті «Порубне-Сірет». Під час здійснення митного контролю 12 листопада спеціалісти виявили, що громадянин Румунії намагався вивезти 850 цінних марок за межі митної території України.

Марки конфіскували, експерти визначатимуть їх цінність

«Митники пояснили, що вказані поштові марки підпадають під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та можуть бути вивезені лише на підставі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей, яке надає Міністерство культури», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 13 листопада.

Громадянин Румунії не надав жодних дозвільних документів, що підтверджували б право на переміщення через державний кордон України поштових марок. Працівники митниці цінні речі вилучили, а на чоловіка склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (Порушення проходження митних правил). Громадянин Румунії сплатить штраф у розмірі 5100 гривень.