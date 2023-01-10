Увечері у вівторок, 10 січня, на трасі Київ – Чоп біля гірського села Козьова Стрийського району зіткнулися два автомобілі. Через ДТП рух на трасі спершу був значно ускладнений, а пізніше його перекрили повіністю.

«На автодорозі М-06 Київ – Чоп, біля населеного пункту Козьова сталося зіткнення 2-х транспортних засобів. На жаль, є потерпілі. На даний момент рух перекритий повністю! Об'їзд через населений пункт Славське», – повідомили в Патрульній поліції Львівщини.

Оновлено о 21:30: Пізніше в поліції повідомили, що для руху звільнили одну смугу і організували реверсний рух.