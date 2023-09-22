На місці працюють усі потрібні служби

У п’ятницю, 22 вересня, на об'їзній Львова, поблизу готелю «Панська гора», сталася ДТП із потерпілими. Внаслідок автопригоди є ускладнення в русі транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Як видно на опублікованих поліцією фото, легковий автомобіль затиснули дві вантажівки. У патрульній поліції Львівської області ZAXID.NET уточнили, що йдеться про автомобіль Škoda.

фото поліції

«На об'їзній Львова, біля "Панської гори" сталася ДТП із потерпілими у напрямку вулиці Городоцької. Ускладнення в русі», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

За попередньою інформацією травмувалася одна жінка. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці працюють усі потрібні служби.