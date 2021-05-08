Від потужного удару один з автомобілів вилетів за межі траси та перевернувся на дах

8 травня в селі Новий Милятин сталася аварія, через яку на трасі Київ – Чоп з від 495 до 500 км значно ускладнено рух в обидві сторони. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівщини.

У ГУ Нацполіції Львівщини про обставини аварії поки що не повідомляють. Речниця патрульних Катерина Рибій уточнила ZAXID.NET, що ДТП трапилася приблизно о 12:00-13:00, зіткнулися Ford під керуванням 35-річного іноземця та Renault Sandero, за кермом якого перебував 29-річний чоловік. В аварії постраждав пасажир одного з автомобілів.

Судячи з фото та відео, опублікованих очевидцями у Telegram-каналі «Варта 1», від потужного удару один автомобіль вилетів на узбіччя та перевернувся на дах, тоді як в іншого розтрощена передня частина.

На місці працюють слідчі, рятувальники, а також патрульні, які регулюють рух.