Через грозу 74 населені пункти Львівщини залишились без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Станом на ранок неділі, 24 липня, через грозу 74 населені пункти Львівщини залишилтсь без світла. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.
У ніч на 24 липня на Львівщині була сильна гроза. Як повідомив очільник області, станом на 09:00 без електропостачання залишаються 74 населені пункти нашої області (38 повністю, 36 частково). До відновлення електропостачання залучили 111 фахівців «Львівобленерго» та 39 одиниць техніки.
Також нагадуємо правила поведінки під час грози, якщо ви:
- вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;
- на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;
- у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;
- у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;
- уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.
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