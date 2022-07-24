Станом на ранок неділі, 24 липня, через грозу 74 населені пункти Львівщини залишилтсь без світла. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

У ніч на 24 липня на Львівщині була сильна гроза. Як повідомив очільник області, станом на 09:00 без електропостачання залишаються 74 населені пункти нашої області (38 повністю, 36 частково). До відновлення електропостачання залучили 111 фахівців «Львівобленерго» та 39 одиниць техніки.

Також нагадуємо правила поведінки під час грози, якщо ви: