Операція тривала 2 години і завершилася успішно

У неділю, 28 вересня, у дитячій лікарні св. Миколая прооперували 11-річного хлопчика з Львівщини, який на уроці проковтнув ковпачок від ручки. Ковпачок застряг у бронху і витягнути його ендоскопічно було неможливо. Хірургам довелося робити відкриту операцію на грудній клітці. Про цей випадок повідомив у Facebook дитячий хірург лікарні Дмитро Грицак.

«На бронхоскопії ми побачили стороннє тіло у лівому нижньодольовому бронху. Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп — неможливо», – написав хірург.

Маленький ковпачок наробив великої біди

Дмитро Грицак уточнив ZAXID.NET, що хлопчика до лікарні привіз батько. Хірург двічі намагався дістати цей ковпачок ендоскопічно, але обидві спроби були безрезультатними. Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці).

Хлопчика прооперували у неділю, 28 вересня. Операція тривала дві години і завершилася успішно. Ковпачак з бронха дістали. Хлопчик ще у лікарні. Лікарі сподіваються, що все у нього буде добре.

«Діти часто ковтають чи вдихають різні предмети. У 99% випадків сторонні тіла вдається дістати ендоскопічно. Але бувають випадки, коли через невеличкий предмет доводиться іти на відкриту операцію. Як і у випадку з 11-річним хлопчиком», – каже Дмитро Грицак.

За словами хірурга, сторонні тіла в дихальних шляхах – одна з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей. Ковпачки від ручок – особливо небезпечні: гладкі, слизькі, без виступів. Якщо вони без вентиляційного отвору, то перекривають просвіт бронха чи трахеї повністю. У дитини є лише лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря.

Порада хірурга батькам:

• Купуйте дітям лише ручки з ковпачками, які мають отвір.

• Стежте, щоб діти не бігали з ручками в роті, не «жували» ковпачки.

• Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися чи дихати зі свистом – це може бути стороннє тіло, і час тут іде на хвилини. Тому відразу звертайтеся по медичну допомогу.