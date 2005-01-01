У зв'язку з Leopolis Grand Prix у неділю громадський транспорт Львова курсуватиме зі змінами

У Львові впродовж дня електротранспорт курсуватиме за зміненими маршрутами

У неділю, 3 червня, у зв’язку з проведенням у Львові щорічного фестивалю ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix міський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Як зазначено на Facebook-сторінці Leopolis Grand Prix 2018, з 09:00 і до 17:00 для руху перекриті вул. Вітовського, вул. Героїв Мадану та частково вул. Стрийська (до Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного).

Впродовж дня міський електротранспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Трамваї №1 та №9 від Залізничного вокзалу курсуватиме не до центру, а до Погулянки. Трамвай №8 із Сихова не доїждатиме до центру, а розвертатиметься біля Академії мистецтв. Трамвай №3 не курсуватиме у цей час.

Зміни будуть і в русі маршруток та автобусів. Автотранспорт здійснює об’їзд вул. Стрийської і вул. Вітовського. Зокрема, маршрути № 3А, 18, 44 об’їжджатимуть по вул. Шота Руставелі — вул. Волоській — вул. І. Франка — вул. Чмоли з подальшим виїздом на маршрут. Маршрути № 24, 43 курсують по вул. Шота Руставелі — вул. І. Франка — вул. Князя Романа — пр. Свободи — вул. Дорошенка. Маршрут № 45 курсує від пр. Свободи, далі по вул. Дорошенка — вул. Вербицького — вул. Сахарова.

Рух за звичними маршрутами міський транспорт відновить орієнтовно після 17:00.