Південноамериканську країну Чилі охопили лісові пожежі. Внаслідок стихії загинула щонайменше 51 людина, зруйновано понад тисячу будинків. Про це у суботу, 3 лютого, повідомило Washington Post.

По всій країні спалахнуло понад 90 пожеж, рятувальникам вдалося приборкати 40 з них. Найбільшу кількість пожеж зафіксували у регіоні Вальпараїсо в центральній частині Чилі, де проживає понад мільйон людей.

Згідно з оцінками чилійського агентства з питань надзвичайних ситуацій, у регіоні Вальпараїсо внаслідок пожеж пошкоджено щонайменше 1000 будинків, наразі відомо про загибель 51 людини.Президент Габріель Борік оголосив надзвичайний стан та наказав долучитися військовим підрозділам для боротьби з лісовими пожежами.

За словами міністерки внутрішніх справ Чилі Кароліни Тоха, країна зіткнулася з найбільшою смертоносною трагедією із часів землетрусу 2010 року, коли загинули понад 500 людей. Вона також зауважила, що кількість загиблих ще може зрости.

Президент Чилі зазначив, ймовірно, щонайменше одна пожежа сталась через навмисний підпал. Правоохоронці розпочали розслідування.