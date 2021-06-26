Станом на 07:00 суботи, 26 червня в Україні через наслідки вчорашньої негоди знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях. Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС.

Як повідомили рятувальники, у Рівненській області без світла залишились 340 населених пунктів, Львівській – 209, Житомирській – 101, Хмельницькій – 78, Київській – 28, Закарпатській – 22, Чернігівській – 19, Тернопільській – 8 та Чернівецькій – 6.

Крім того, на Рівненщині від негоди постраждало двоє осіб. Одну людину госпіталізували через удар блискавки, ще одну – внаслідок падіння шиферу. Там також пошкоджено дахи житлових та адміністративних приміщень.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як інформував ZAXID.NET, у п'ятницю, 25 червня Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Окрім того, потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Негода також дісталася і Рівненської області. У мережі очевидці публікували наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.