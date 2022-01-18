Львівський аеропорт додатково прийняв п’ять авіарейсів

У вівторок, 18 січня, через негоду в столиці львівський аеропорт став запасним для «Жулян» та додатково прийняв п’ять авіарейсів. Про це повідомили на сторінці львівського летовища.

У «Жулянах» не змогли приземлитись авіарейси із Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Риму. Літаки сіли у львівському аеропорту, після чого пасажири пересіли у автобуси та поїхали до Києва.

Нагадаємо, що у Львові та Києві синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледицю.