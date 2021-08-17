Вночі та вранці 17 серпня Львівщиною пройшли сильні грози та пориви вітру, що призвело до пошкодження ліній електропередач і знеструмлення цілих сіл.

Як повідомляє «Львівобленерго», станом на 7 ранку внаслідок негоди знеструмлені 123 населені пункти повністю та 68 частково. Над відновленням електропостачання працюють 53 аварійно-ремонтні бригади.

У Львові виявлено 27 повалених дерев, з них 18 – у парках. Також поламано 15 гілок, одна зачепила автомобіль на вул. Пасічна, 77. Було тимчасове підтоплення на вул. Ряшівська-Городоцька.

Сьогодні протягом дня і надалі очікуються грози, місцями значні дощі та град, пориви вітру 17-22 м/с.