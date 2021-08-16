У вівторок, 17 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 57 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде на таких вулицях: Арктична, 14, 21 – 42, 44, 46, 47, 47А, 47б, 47в, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 61, 67

Балабана М., 12

Бандрівського Д., 1, 2 – 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22

Бірківська, 2

Боднарська, 12, 6, 8

Ботанічна, 1 – 17

Вернигори, 8, 10, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Ганкевича Л., 1, 3, 5, 7, 9

Гашека Я., 17, 18, 20А, 22А

Головацького Я., 16, 19, 19а, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 34

Голубовича С., 37

Горобинова, 1, 3, 7, 8, 15, 15а, 17

Городоцька, 174

Грінченка Б., 10, 10а, 12, 4, 6, 8

Далека, 3, 6, 7, 10 – 18

Декарта Р., 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11а, 14, 17, 22

Демнянська, 10, 20, 20А, 22, 4, 4б, 4в, 6

Долинна, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 8

Житня, 4

Зелена, 1 – 9, 11, 11а

Зоряна, 29

Кам’янецька, 20

Кониського О., 7

Лісна, 15, 2, 8а

Мазепи I. Гетьмана, 21, 23а

Максимовича М., 7А, 7Б, 9А, 11

Мацієвича Л., 12, 20, 8

Машиністів, 1, 3, 5 – 23

Медова, 1

Міхновських братів, 23, 31а

Назарука O., 1, 14, 15, 15А, 17, 20, 22, 24, 6, 7

Ожинова, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8

Озерна, 1, 2, 4 – 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19

Олесницького Є., 35, 41

Папоротна, 1, 3, 4, 5, 6

Параджанова С., 3, 5

Повітряна, 4 – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Повітряна, 12, 14, 26, 28

Полунична, 11, 13,15, 14, 16, 2, 21, 3, 4, 6, 7

Пшенична, 2

Руставелі Ш., 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 46

Садова, 2е

Скельна, 1

Скорини Ф., 8, 10, 12, 20, 30, 32,34, 36, 38, 40, 42, 44

Слюсарська, 2, 4, 6, 8

Стеценка К., 11, 7, 9

Стороженка О., 6а

Стрийська, 47, 53

Сумська, 12, 14

Сунична, 1 – 4, 6, 9, 10, 10а, 13

Творча, 2

Франка І., 18, 24, 26, 28, 33, 37

Хвильового М., 7, 30, 35, 36, 54, 56, 58

Чорнична, 2, 2А, 3, 4, 7, 8

Шараневича І., 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11

Шкільна, 22а

Ялинковий проїзд, 1, 4

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