«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 57 вулиць Львова
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 17 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 57 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде на таких вулицях:
- Арктична, 14, 21 – 42, 44, 46, 47, 47А, 47б, 47в, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 61, 67
- Балабана М., 12
- Бандрівського Д., 1, 2 – 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22
- Бірківська, 2
- Боднарська, 12, 6, 8
- Ботанічна, 1 – 17
- Вернигори, 8, 10, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30
- Ганкевича Л., 1, 3, 5, 7, 9
- Гашека Я., 17, 18, 20А, 22А
- Головацького Я., 16, 19, 19а, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 34
- Голубовича С., 37
- Горобинова, 1, 3, 7, 8, 15, 15а, 17
- Городоцька, 174
- Грінченка Б., 10, 10а, 12, 4, 6, 8
- Далека, 3, 6, 7, 10 – 18
- Декарта Р., 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11а, 14, 17, 22
- Демнянська, 10, 20, 20А, 22, 4, 4б, 4в, 6
- Долинна, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 8
- Житня, 4
- Зелена, 1 – 9, 11, 11а
- Зоряна, 29
- Кам’янецька, 20
- Кониського О., 7
- Лісна, 15, 2, 8а
- Мазепи I. Гетьмана, 21, 23а
- Максимовича М., 7А, 7Б, 9А, 11
- Мацієвича Л., 12, 20, 8
- Машиністів, 1, 3, 5 – 23
- Медова, 1
- Міхновських братів, 23, 31а
- Назарука O., 1, 14, 15, 15А, 17, 20, 22, 24, 6, 7
- Ожинова, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
- Озерна, 1, 2, 4 – 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19
- Олесницького Є., 35, 41
- Папоротна, 1, 3, 4, 5, 6
- Параджанова С., 3, 5
- Повітряна, 4 – 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- Повітряна, 12, 14, 26, 28
- Полунична, 11, 13,15, 14, 16, 2, 21, 3, 4, 6, 7
- Пшенична, 2
- Руставелі Ш., 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 46
- Садова, 2е
- Скельна, 1
- Скорини Ф., 8, 10, 12, 20, 30, 32,34, 36, 38, 40, 42, 44
- Слюсарська, 2, 4, 6, 8
- Стеценка К., 11, 7, 9
- Стороженка О., 6а
- Стрийська, 47, 53
- Сумська, 12, 14
- Сунична, 1 – 4, 6, 9, 10, 10а, 13
- Творча, 2
- Франка І., 18, 24, 26, 28, 33, 37
- Хвильового М., 7, 30, 35, 36, 54, 56, 58
- Чорнична, 2, 2А, 3, 4, 7, 8
- Шараневича І., 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11
- Шкільна, 22а
- Ялинковий проїзд, 1, 4
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