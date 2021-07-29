Внаслідок грози, що пройшла у середу, 28 липня, у Львівській області без електропостачання залишилися 92 населені пункти. Протягом ночі у половині з них вдалося відновити електропостачання.

«28 липня внаслідок погіршення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) було відключено 35 ЛЕП 6-10кВ (30 повністю, 5 частково), що призвело до знеструмлення 92 населених пунктів області (65 повністю, 27 частково)», – повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Для відновлення електропостачання задіяли 39 бригад «Львівобленерго». Станом на 7 ранку 29 липня без електропостачання залишаються 44 населені пункти (21 повністю, 23 частково).

На 29 липня синоптики також прогнозують короткочасні дощі на всій території Львівської області. Місцями грози, шквали 15-20 м/с, град.