Вхід до залізничного вокзалу виявився повністю затопленим

Після раптової зливи у середу, 28 липня, у Чернівцях підтопило центральні вулиці міста, а на одній із них впало дерево. Комунальні служби міста закликають жителів повідомляти про наслідки буревію та зливи для оперативної ліквідації наслідків негоди.

«Для того, щоб оперативно усунути негативні наслідки, спричинені негодою, просимо повідомляти про всі ситуації, що трапилися внаслідок грози», – йдеться у повідомленні департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради.

У соцмережах очевидці повідомляють, що після кількахвилинної грози підтопленими виявились вулиці Головна, Хмельницького, Шкільна, Гагаріна. Внаслідок сильного вітру також впало дерево на вулиці Київській. У деяких місцях потік води, який утворився в результаті раптової грози, вимив бруківку.

У прес-службі Патрульної поліції повідомляють, що від негоди постраждало не лише місто Чернівці – на автомобільній трасі М-19 у колишньому Заставнівському районі внаслідок сильної зливи повалено 10 дерев.

Зазначимо, чернівецькі синоптики попереджали про погіршення погоди в області, зокрема оголосили І рiвень небезпеки через грозу та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.