На півночі Італії град розміром із тенісний м'яч побив сотні машин
Через негоду на автомагістралі між П'яченцою і Пармою на кілька годин перекрили рух
На півночі Італії в регіоні Емілія-Романья в понеділок, 26 липня, випав град, що подекуди сягав розмірів тенісного м'яча. Також була сильна злива та шквальний вітер. Про це повідомляє Rai.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
На автомагістралі А1, що зєднує П'яченцу і Парму, через негоду на кілька годин перекрили рух. Град порозбивав вікна машин та пошкодив кузови. Також на дорозі трапилось кілька ДТП.
Hail storm hits Parma, Italy damaning hundreds of carshttps://t.co/e9HTn2nm9I#Italy #parma #hail #hailstorm #disaster #italynews #grandine #Parmagrandine pic.twitter.com/XGwxQ6KKcR— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) July 26, 2021
Hail storm hits Parma, Italy damaning hundreds of carshttps://t.co/e9HTn2nm9I#Italy #parma #hail #hailstorm #disaster #italynews #grandine #Parmagrandine pic.twitter.com/Ufo8hVnlLz— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) July 26, 2021
Окрім того, величезний град пошкодив будинки, знищив виноградники, фруктові сади та поля. Водночас про травмованих не повідомляється. Метеорологи зазначають, що з початку червня в регіоні відбулась найбільша кількість бурь із градом за минуле десятиліття. Тенденція до збільшення кількості гроз спостерігається в Італії з 2018 року, коли зафіксували 92 грози. Якщо у 2015 році влітку італійські метеорологи зафіксували 27 негативних метеоподій, то цього літа їх вже було 386.
Нагадаємо, аномальні опади спричинили руйнівні повені у різних країнах світу – від Німеччини і Нідерландів до Туреччини і Китаю. Не оминули зливи та повені і українські міста – нещодавно «плавала» Одеса, а в Києві затопило метро. Тим часом в арабських країнах посилюється спека і там придумали «штучний дощ».