Цього літа в Італії зафіксували найбільшу кількість гроз за останнє десятиліття

На півночі Італії в регіоні Емілія-Романья в понеділок, 26 липня, випав град, що подекуди сягав розмірів тенісного м'яча. Також була сильна злива та шквальний вітер. Про це повідомляє Rai.

На автомагістралі А1, що зєднує П'яченцу і Парму, через негоду на кілька годин перекрили рух. Град порозбивав вікна машин та пошкодив кузови. Також на дорозі трапилось кілька ДТП.

Окрім того, величезний град пошкодив будинки, знищив виноградники, фруктові сади та поля. Водночас про травмованих не повідомляється. Метеорологи зазначають, що з початку червня в регіоні відбулась найбільша кількість бурь із градом за минуле десятиліття. Тенденція до збільшення кількості гроз спостерігається в Італії з 2018 року, коли зафіксували 92 грози. Якщо у 2015 році влітку італійські метеорологи зафіксували 27 негативних метеоподій, то цього літа їх вже було 386.

Нагадаємо, аномальні опади спричинили руйнівні повені у різних країнах світу – від Німеччини і Нідерландів до Туреччини і Китаю. Не оминули зливи та повені і українські міста – нещодавно «плавала» Одеса, а в Києві затопило метро. Тим часом в арабських країнах посилюється спека і там придумали «штучний дощ».