Аномальні опади й повені паралізували Лондон

Десятки автомобільних доріг та станцій метро опинилися під водою у британській столиці внаслідок аномальних злив, що пройшли на південно-східному регіоні Англії в неділю, 25 липня. Унаслідок великої кількості опадів затопило деякі райони британської столиці, пише BBC.

Протягом декількох годин до рятувальників надійшло близько 300 дзвінків. Люди здебільшого повідомляли про підтоплення підвалів і доріг. Місцева влада випустила рекомендації утриматися від поїздок через небезпечні умови.

Місцеві жителі у соціальних мережах поширюють фотографії затоплених вулиць. При цьому вони кажуть, що не бачили подібних повеней у Лондоні за все свої життя.

фото ВВС, Newham

В соцмережах також з'явилися відеозаписи, які ілюструють потоп: автомобільні пробки і величезні калюжі на перших поверхах магазинів і супермаркетів.

A car is submerged in floodwater on the North Circular A406 in London, near South Woodford. #LondonFlooding #flooding #thunderstorm pic.twitter.com/93pKcvifwy — Ariful (@Ariful08674940) July 25, 2021

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW — Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2021

my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU — Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021

Багато шляхів у Лондоні закрили через велику кількість води зокрема: тунель Блекуолл; автомагістраль A12; частини Північного кільцевого шосе. На інших маршрутах фіксували тривалі затори.

Також через потужні зливи закрили вісім підземних і одну наземну станцію метро.

На більшій території південно-східної Англії діє попередження про негоду, в деяких районах прогнозується велика кількість опадів.