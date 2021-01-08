Через ускладнення погодних умов вночі з 7 на 8 січня, у шести областях України зникло світло. Йдеться про знеструмлення у 85 населиних пунктах, зокрема у Житомирській, Київській, Донецькій, Черкаській, Рівненській та Кіровоградській областях, про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях», – йдеться в повідомленні надзвичайників.

Відомо, що у Житомирській області без електрики залишилися аж 36 населених пунктів, у Київській – 29, Донецькій – 7, Черкаській – 5, Рівненській – 4 та Кіровоградській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.