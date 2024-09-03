Запорізька АЕС у черговий раз перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки

Через російський обстріл 2 вересня Запорізька АЕС з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою. Про це повідомив «Енергоатом» 3 вересня.

Під час російської атаки на тимчасово окупованій АЕС сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Саме через них вона отримує живлення від енергосистеми України, щоб мати можливість забезпечити власні потреби.

«В разі її пошкодження, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів», – додають у пресслужбі.

Як пояснив «Енергоатом», саме ці насоси охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС. Українські фахівці розпочнуть ремонт лінії, коли загроза повторного обстрілу мине.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі ввечері 2 вересня написав, що їде до Запорізької АЕС. В МАГАТЕ зазначали, що він відвідає тимчасово окуповану ЗАЕС для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції.

Це буде вже п’ятий раз, коли глава МАГАТЕ перетинає лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після створення у 2022 році постійної місії для моніторингу ядерної безпеки.

Нагадаємо, 3 серпня представники МАГАТЕ відвідали градирню окупованої росіянами Запорізької АЕС в Енергодарі, де 11 серпня виникла пожежа, проте не виявили причини загоряння. До частини об’єктів фахівцям не надали доступу.

На початку серпня стало відомо, що в окупованому росіянами Енергодарі зареєстрували військову частину росгвардії з юридичною адресою, яка збігається з адресою Запорізької атомної електростанції. На це звернули увагу фахівці «Центру журналістських розслідувань».