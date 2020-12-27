У понеділок, 28 грудня, через перепідключення водогону у Галицькому та Сихівському районах Львова не буде води. На деяких вулицях водопостачання буде відсутнє від 08:00 до 20:00.

Як повідомила у неділю, 27 грудня, прес-служба Львівської міськради, працівники «Львівводоканалу» перепідключатимуть аварійної ділянку водопроводу на території Снопківського парку. Через це змушені припинити водопостачання у Сихівський та Галицький райони Львова.

Води не буде на таких вулицях: Зелена, 111−161, 130−210, Бучми, Дунайська, Пасіки Галицькі, Дж. Вашингтона, 7б, 7 В, Зубрівська, 2−24, Дністерська, Луганська, Навроцького, Керченська, Вулецька, Півколо, Простора, Липова Алея, Вигін, Раковського, Угорська, Жасминова, Орлина, Радість, Бузкова, Білоцерківська, Простора, просп. Червоної Калини, 1 — 57а, 2 — 30, Пирогівка, Кримська, Колодязна, Меблярська, Сливова, Шахтарська, Тернопільська, Стуса, 21−57, 4−38, Листопадна, Танячкевича, Карбишева, Литвиненка, Героїв Крут, Кам’янецька, Сумська, Рахівська, Розбіжна, Росиста, Вітрякова, Бережанська, Рівнинна, Сусідня, Козловського, Ромашкова, Рядова, Бруснична, Колодзінського, Колійна, Гостинна, Рожева, Райдужна, Довженка, Персенківка, Манастирського, Хортицька, Рядова, Бруснична, Свидницького, Сливова.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку водопопроводів магістральної та вуличної мережі і в цей період можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею.

«Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.