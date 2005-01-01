Через підключення водогону у вівторок припинять водопостачання в частині Личаківського району

У вівторок, 26 березня, у частині Личаківського району припинять водопостачання через підключення новозбудованої ділянки водопроводу, інформує прес-служба Львівської міськради.

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», у зв'язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Личаківській, 27 березня з 09:00 до 20:00 буде призупинено водопостачання на вул. Личаківській, 122-148, Копальній, Котика, Россі, Черемшини, Кобзарській, Кутовій, Сороки, Галілея, Некрасова, Сковороди, Кармелюка, Цетнерівці.

Нагадаємо, вул. Личаківську почали ремонтувати в березні 2017 року. Ремонт розділили на кілька етапів, вулицю для проїзду перекривають частинами. Зокрема, вже відремонтувати перехрестя з вул. Мечникова і відновили рух трамвая №2 та 7 на Погулянку, а також ділянку від Круп'ярської до Котика.

16 березня закрили ділянку вул. Личаківської від вул. Черемшини до вул. Долішньої. У зв'язку з цим змінились маршрути автоубсів, які курсують по Личаківській. 24 березня закрили для проїзду ще одну ділянку д вул. Долішньої до вул. Пасічної.