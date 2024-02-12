На Закарпатті залишаються підтопленими 13 дворогосподарств та 350 га сільгоспугідь.

Через підтоплення, спричинені тривалими опадами, десять населених пунктів у Тячівському районі Закарпаття залишаються без газопостачання. Також досі перекрито проїзд дорогою між селами Великі Ком’яти і Шаланки на Берегівщині та ускладнено рух автівок між селами Тисаагтелек і Малі Геєвці Ужгородського району.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, станом на 11:00 12 лютого в регіоні залишаються підтопленими 13 дворогосподарств та 350 га сільгоспугідь.

«Проїзд автодорогою місцевого значення Берегіського району досі перекрито, об’їзд водної перешкоди здійснюється через смт Вилок. Також через перелив паводкових вод ускладнено рух атотранспорту між селами Тисаагтелек – Малі Геєвці Ужгородського району. Через підняття рівнів води пошкоджено лівосторонній вал дамби, через що у с. В. Ком'яти підтопило 15 присадибних ділянок площею 6 Га», – інформують у ДСНС.

Також рятувальники працюють у селі Кам’яниця Ужгородського району, де паводковою хвилею пошкоджено пішохідний підвісний міст через річку Уж.

Рятувальники працюють на підвісному мості через річку Уж

Тимчасом на Тячівщині відновлюють газопостачання мешканцям району. Через підняття рівнів води та падіння дерев на газові труби 10 населених пунктів повністю або частково залишились без газу.