Поставки становитимуть близько 240 тонн на тиждень

Міністерство охорони здоров’я закупить медичний кисень у Польщі для важкохворих із коронавірусом. Про це з посиланням на очільника МОЗ Віктора Ляшка, пише Deutsche Welle.

Це сталося після того, як в Україні напередодні призупинили роботу два основні виробники кисню.

«Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні несправності», – повідомив міністр.

Водночас Ляшко запевнив, що всі пацієнти нині отримують необхідну кисневу терапію. За його словами, поставки становитимуть близько 240 тонн на тиждень. Міністр також наголосив, що до планових робіт на заводах із виробництва кисню готувалися і знайшли їм заміну.

«Штам «Дельта» – він несподіваний і непрогнозований. Споживання кисню в лікарнях зростає в рази. У деяких – в десятки разів. Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні – 977 тис. літрів на хвилину», – пояснив міністр.

За даними МОЗ, у цьому році з державного бюджету було виділено понад 1,2 млрд грн на забезпечення і вдосконалення систем киснепостачання. Водночас у міністерстві констатують, що середні витрати рідкого кисню в українських лікарнях на добу в порівняні з квітнем 2021 року збільшилася вдвічі.

Останніми днями Україна фіксує рекордні показники інфікувань коронавірусом і смертей пацієнтів, хворих на Covid-19. 15 жовтня Херсонська область перейшла до «червоної» зони епіднебезпеки із найсуворішими обмеженнями. А з 18 жовтня їх поширили також на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області. До переходу в «червону зону» готується й Київ.