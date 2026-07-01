15-річний Дмитро з медиками, як іврятували його око

Офтальмологам львівської дитячої лікарні св. Миколая довелося терміново оперувати 15-річного підлітка з Самбірщини, який через пустощі на уроках мало не втратив зір. Коли його привезли до лікарні, з ока хлопця вже витекла частина внутрішньоочної рідини.

Якось на уроці Дмитро вирішив полоскотати дівчину, що сиділа попереду. У відповідь однокласниця жбурнула в нього пенал і гостра частина від пластикового коректора потрапила прямо в око хлопця та пробила рогівку. Підлітка терміново повезли до дитячої лікарні Львова. На момент прибуття у хлопця вже витекла частина внутрішньоочної рідини. Офтальмологи відразу взяти підлітка в операційну, повідомили у лікарні.

«Оскільки поранення було периферичним, а не центральним, отвір у рогівці відразу підклеївся райдужкою зсередини, наче пластирем, і це зупинило витікання внутрішньоочної рідини. Око більш-менш зберегло форму, хоча його тонус впав через крововтрату», – каже завідувачка офтальмологічного відділення Маріанна Онисик.

На ушкоджене око хірурги-офтальмологи наклали шість мікрошвів і призначили протизапальну терапію. Недавно підліток прийшов до лікарів на плановий огляд.

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«Зір відновився на всі 100%, є лише невеличкий рубець на периферії рогівки, який на функцію ока не впливає і візуально непомітний. Розгледіти його можна лише під мікроскопом», – каже Маріанна Онисик.

Лікарка додає, що хлопцеві дуже пощастило. Під час навчання через пустощі на уроках до лікарні щомісяця поступають діти із травмами ока. І, на жаль, часто ці витівки призводять до незворотного погіршення зору або навіть повної його втрати.