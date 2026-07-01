Відкладати відпустку - погана ідея

Триває сезон традиційних літніх відпусток. Хтось їде у мандрівку, на море, в гори, в іншу країну, а хтось проведе кілька спокійних днів вдома, прочитає цікаву книгу, проводить час у колі рідних, друзів. Якою б не була ваша відпустка, каже лікар, професор Олег Швець, результати наукових досліджень свідчать: вона корисна не лише для відновлення сил, нервової системи, а й для роботи мозку. Регулярний відпочинок знижує ризик накопичення перевтоми й допомагає мозку працювати краще. Професор каже, що відкладати відпустку – погана ідея, і називає ознаки, які свідчать про те, що організму потрібний відпочинок.

Навіщо людині відпустка

Допомагає бачити речі з різних точок зору

«Людський мозок любить передбачуваність. Рутина економить енергію: якщо щодня робити приблизно одне й те ж, мозку не потрібно приймати багато рішень. Але у одноманітності та монотонності є інший бік: життя може здаватися нудним. Коли людина застрягає в такій рутині, це може знижувати її гнучкість мислення, концентрацію та здатність бути тут і зараз», – каже» Олег Швець.

У відпустці є можливість змінити обстановку та перестати діяти автоматично. Щоразу, коли людина займається чимось незвичним, у мозку активніше формуються нові нейронні зв’язки. Це допомагає бачити речі з різних точок зору та знаходити кращі рішення.

Розриває цикл стресу

Коли ми перебуваємо у хронічному стресовому стані, в організмі підвищується рівень кортизолу, каже професор. Це впливає на здатність мозку обробляти та запам’ятовувати інформацію, може призвести до перевантаження, що додає ще більше напруження і, відповідно, стресу. А це негативно впливає на сон, апетит, настрій, здатність концентруватися, ухвалювати рішення та запам’ятовувати інформацію.

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Подорожі чи прогулянки, проведення часу з близькими або на природі, читання хорошої книги стимулюють мозок і приносять задоволення, допомагаючи знижувати рівень стресу та підтримувати роботу нейромедіаторів і гормонів, пов’язаних із настроєм, зокрема серотоніну, дофаміну та ендорфінів.

Як організм сигналізує про те, що час іти у відпустку

Бажання піти у відпустку – це не завжди ознака виснаження. Однак є сигнали, які вказують на те, що організму бракує ресурсів і мозку потрібен відпочинок.

Тривога перед початком робочого тижня. Якщо вже в неділю виникають напруга, смуток або небажання йти на роботу, це може бути ознакою перевантаження.

Виснаження. Коли виконання повторюваних, легких завдань може спричинити як фізичну, так і психічну втому.

Перевантаження. Переповнений список справ, постійні прохання від інших людей і відчуття, що навіть дрібниці перетворюються на великі проблеми, можуть свідчити про надмірний рівень стресу.

Складність із прийняттям рішення. Втомленому мозку важче обирати. Ви можете довго вагатися навіть у простих ситуаціях або, навпаки, ухвалювати рішення автоматично, не замислюючись про наслідки.

Песимізм. При розумовому перевантаженні людина майже не бачить позитивних сторін ситуації.

Емоційна нестабільність. Якщо з’явилася дратівливість, гостра реакція на дрібниці або різкі зміни настрою – це ще один сигнал, що нервова система потребує відновлення.

Проблеми з концентрацією уваги. При розумовому перевантаженні стає важче розставляти пріоритети та зосереджуватися на виконанні завдань.

Втрата мотивації. Якщо те, що раніше мало сенс або приносило задоволення, перестало викликати інтерес, це може бути ознакою вигорання. Часто ще виникає апатія, відстороненість або відчуття неефективності.

Уникання та відкладання важливих завдань. Відкладати важливу роботу й замість неї займатися другорядними справами – один із поширених проявів перевантаження або вигорання.

Зниження продуктивності. Якщо довго не відпочивати, це негативно позначається на швидкості, креативності і ефективності. У результаті погіршується якість роботи.

Як правильно виходити з відпустки?

Є популярною думка, що після відпустки потрібна ще одна. І недарма. Перехід із режиму відпочинку до звичного ритму життя, сповненого стресу, виснажливий для мозку. Тому процес психічної та емоційної адаптації має відбуватися поступово, наголошує Олег Швець.

Після поїздки корисно провести один день удома, щоб повернутися до звичного темпу життя. А в перші дні на роботі, радить лікар, за можливості, не перевантажувати себе справами.

Що робити, якщо негайно взяти відпустку не виходить

І хоч повноцінний відпочинок ніщо не замінить, але якщо з різних причин піти зараз у відпустку не виходить, професор радить скористатися альтернативними способами відновлення.

Змініть звичну рутину. Повертайтеся додому іншим маршрутом, попрацюйте в іншому місці, проведіть обідню перерву надворі. Навіть невелике порушення звичного ритму життя допоможе «освіжити» погляд.

Спробуйте практику усвідомленості. Дозвольте собі відключитися від списку справ, вимкнути телефон і просто бути тут і зараз.